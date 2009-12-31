В России начинают замену старых авто на новые

Программа по утилизации старых автомобилей, разработанная Минпромторгом РФ, начнет реализовываться с 1 января 2010 года, сообщает РИА Новости.

Эксперимент по стимулированию приобретения новых автомобилей взамен сдаваемых в утилизацию должен продлиться с 1 января 2010 года по 1 января 2011 года. На пилотный проект в федеральном бюджете предусмотрено 9,95 миллиарда рублей.

Однако в Минпромторге отметили, что реально программа заработает с февраля 2010 года, поскольку процесс согласования и выделения средств длительный и может занять около 1,5-2 месяцев.

Программа утилизации предусматривает, что при сдаче автомобиля в утиль потребитель получает сертификат номиналом 50 тысяч рублей, который может быть использован только на приобретение нового автомобиля отечественного производства, включая машины, производимые в режиме "промышленной сборки".

В рамках пилотного проекта к утилизации будут принимать как отечественные, так и импортные автомобили старше 10 лет, снаряженной массой в пределах 3,5 тонны, зарегистрированные на последнего владельца не менее одного года.

В качестве площадок для эксперимента выбраны Москва и Санкт-Петербург; республики Башкирия, Татарстан и Удмуртия; Краснодарский, Красноярский и Приморский края; а также 11 областей - Московская, Свердловская, Ростовская, Самарская, Челябинская, Нижегородская, Новосибирская, Ленинградская, Калининградская, Ульяновская и Калужская.

Ключевыми критериями отбора регионов стали размер автомобильного парка не менее 2% от общероссийского и высокая концентрация автомобильного бизнеса.

Ранее глава Минпромторга Виктор Христенко заявлял, что программа по утилизации будет рассчитана на 200 тысяч автомобилей.