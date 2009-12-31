ЛЖД надеется на закупку товаров и услуг по новой схеме

Львовская железная дорога надеется, что в связи с принятым Кабинетом министров Украины постановлением №1360 «Об особенностях закупки товаров, работ и услуг, необходимых для обеспечения процесса железнодорожных перевозок» (от 16 декабря т.г.), она уже в 2010 году сможет осуществлять закупку товаров и услуг без лишней бюрократической волокиты и в сжатые сроки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЛЖД.

Постановлением определено, что закупка товаров, работ и услуг, необходимых для обеспечения процесса железнодорожных перевозок, предприятиями железнодорожного транспорта общего пользования, которые входят в состав «Укрзализныци», у предприятий, учреждений и организаций единого производственно-технологического комплекса железнодорожного транспорта, которые принимают участие в обеспечении процесса железнодорожных перевозок, осуществляется по процедуре закупки у одного участника без согласования с Министерством экономики.

Как отмечают на ЛЖД, настоящий документ фактически дает возможность оптимизировать работу по обеспечению бесперебойного процесса железнодорожных перевозок, поскольку значительно сокращает время заключения соответствующих договоров, а также обеспечит надлежащее качество запасных частей, оборудования, материалов и услуг, от которых зависит жизнедеятельность железной дороги и безопасность движения.

Как отмечается в сообщении, до принятия постановления закупка товаров, работ и услуг железными дорогами осуществлялась на общих принципах, что затягивало процесс (минимум 26 рабочих дней), позволяло недобросовестным участникам путем представления жалоб блокировать и срывать процедуры закупок крайне необходимых запасных частей, работ и услуг по ремонту подвижного состава, которые закупались предприятиями железнодорожного транспорта друг у друга.