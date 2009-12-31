Регистрация мопедов станет обязательной

Кабинет министров Украины ввел обязательную государственную регистрацию мопедов с 1 января 2010 года. Об этом говорится в постановлении правительства №1371 от 23 декабря 2009 г.

Им правительство утвердило порядок государственной регистрации, перерегистрации, снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов.

Согласно постановлению, до 1 июля 2010 года первая государственная регистрация мопедов, приобретенных до вступления в силу этого порядка, может проводиться без предоставления документов, подтверждающих правомерность их приобретения.

Также правительство запретило регистрацию и перерегистрацию разукомплектованных транспортных средств, кроме случаев выбраковки их в целом.

Разукомплектованными считаются транспортные средства, в которых отсутствует одна или несколько составных частей, имеющих идентификационный номер (кузов, шасси, рама, двигатель).

Кроме того, Кабмин определил, что в непрерывный стаж управления транспортным средством включается как работа на нем в течение последнего времени, так и управление собственным транспортным средством с максимально допустимым перерывом не более 1 месяца (сейчас 3 месяца).

Как сообщал УНИАН, в Украине усилились требования к водителям скутеров и мопедов. Они должны ездить в мотошлемах, а также - получить права и зарегистрировать свои ТС и проходить техосмотр.

Ездить на мопеде и скутере в возрасте до 16 лет запрещено.

В соответствии с Законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения», именно с 1 января 2010 года вводится государственная регистрация мопедов, мотороллеров и других двухколесных ТС с двигателем объемом до 50 см куб. или электромоторов мощностью до 4 кВт.

На мопеды и скутеры будут выдавать номера и техпаспорт, и им придется проходить техосмотр 1 раз в 2 года.

В то же время, начальник Департамента ГАИ МВД Украины Сергей КОЛОМИЕЦ 3 декабря заявил, что Государственная автомобильная инспекция не намерена с 1 января 2010 года штрафовать водителей, которые не зарегистрировали мопеды и скутеры с объемом двигателя до 50 куб. см.

«С 1 января ГАИ не будет штрафовать водителей транспортных средств объемом двигателя до 50 куб. см (мопеды и скутеры) за отсутствие удостоверения водителя, талона технического осмотра и регистрации транспортного средства, поскольку очень большое количество таких транспортных средств и не все водители успеют их зарегистрировать», - сказал C.КОЛОМИЕЦ.

При этом он отметил, что сейчас ГАИ разрабатывает нормативные документы для упрощения системы регистрации транспортных средств.