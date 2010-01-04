В Киеве убирают снег с дорог

В Киеве для быстрой и эффективной уборки автодорог от снега к работе привлечены эвакуаторы, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Соответствующее поручение дал и.о. председателя КГГА Денис БАСС на оперативном совещании, которое прошло в мэрии при участии руководителей профильных управлений и коммунальных предприятий.

Как объясняют в КГГА, эвакуаторы помогают передвигать автомобили, мешающие чистить дороги Киева. Первыми двумя районами, где были дополнительно применены эвакуаторы, стали Шевченковский и Печерский. Там эти машины работали в канун Нового года, 30-31 декабря.

«Уже сегодня ночью три эвакуатора коммунального предприятия «Киевтранспарксервис» и два эвакуатора ГАИ города освобождали улицы Киева от припаркованных на обочине дорог машин. Только этой ночью передвинули 56 единиц. Благодаря их работе, удалось быстрее и качественнее освободить от снежных заносов проезжую часть. Эвакуаторы будут работать на дорогах города круглосуточно и во время праздников, пока столичные автодороги полностью не очистят от последствий ненастья», – сообщил Д.БАСС.

Предусматривается, что эвакуаторы следующие двое суток будут помогать чистить улицы от снега в Соломенском и Голосеевском районах. За несколько дней соответствующие работы будут проведены в других районах Киева.