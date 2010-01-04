Минтранс обеспечивает проезд по автодорогам

Министерство транспорта и связи Украины продолжает принимать все необходимые меры для обеспечения нормальной работы транспортно-дорожного комплекса, и на сегодняшнее утро проезд по автодорогам Украины обеспечен, аэропорты работают.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтранса.

Согласно сообщению, по состоянию на 8.00 4 января информации о закрытии аэропортов из-за сложных погодных условий или по техническим причинам нет.

В ночь с 3 на 4 января в Одесской, Киевской и западных областях местами шел небольшой снег, в АР Крым – мокрый снег, на остальной территории без осадков. На перевальных участках дорог в Карпатском регионе идет небольшой снег. В АР Крым на Ангарском перевале (дорога Симферополь – Ялта) идет мокрый снег. На Грушевскому перевале (автодорога Грушовка – Судак) без осадков. Проезд по автодорогам обеспечен. На дороге М-05 Киев – Одесса в Киевской и Одесской областях местами небольшой снег. Покрытие в Киевской и Черкасской областях – местами заснеженное, проезд обеспечен.

Покрытие автомобильных дорог государственного значения в Житомирской, Сумской, Полтавской, Винницкой, восточных и южных областях сухое. На дорогах государственного значения в Черниговской, Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях покрытие местами заснежено, в Херсонской области – местами гололедица.

Автодороги местного значения во всех областях (кроме Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областей) – заснежены, в Винницкой, Кировоградской, Запорожской, Херсонской и Луганской областях – местами гололедица, проезд обеспечен. Над обеспечением проезда в зимний период работают 1810 дорожников и 789 механизмов.

Морские торговые порты Украины работают без ограничений, только в Одесском порту введено ограничение изза сильного ветра. Кроме того, по данным министерства, с 20 декабря 2009 года объявлена ледовая компания в Херсонском порту, с 23 декабря – в Николаевском, с 27 декабря – в Мариупольском.