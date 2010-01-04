Все поезда курсируют по графику

На сегодняшний день все поезда в Украине курсируют по графику.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

По данным пресс-службы, задержек в движении поездов не наблюдалось с 1 января 2010 года.

В то же время, по данным Министерства транспорта и связи Украины, с 06.00 2 января по 06.00 3 января 2010 года из-за сложных погодных условий, которые сохраняются на территории Украины, было задержано 50 поездов. В частности, с задержками прибыли на станции назначения 14 пассажирских и 36 грузовых поездов.

Для обеспечения бесперебойной работы железнодорожной инфраструктуры было задействовано свыше 3300 железнодорожников и мощная техника, в частности, 32 единицы снегоуборочной техники.