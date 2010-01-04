Морская и речная отрасль Украины увеличила чистую прибыль

По оперативным данным, в 2009 году предприятия морского и речного транспорта Украины получили 2 млрд. 373 млн. грн. чистой прибыли, что в 2,3 раза больше, чем в 2008 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, в 2009 году предприятия морехозяйственного комплекса получили доходов на общую сумму 12 млрд. 505 млн. грн., что на 33,5% больше аналогичного показателя 2008 года. В связи с приростом доходных показателей в государственный бюджет Украины на протяжении 2009 года перечислено 1 млрд. 965 млн. грн., что превышает показатель 2008 года на 121%.