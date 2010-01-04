1 635 пассажиров встретили новогоднюю ночь в поездах

В ночь с 31 декабря 2009 года на 1 января 2010 года в поездах формирования Донецкой железной дороги встретили Новый 2010 год 1 635 пассажиров. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба ДЖД.

Согласно сообщению, по состоянию на 4 января т.г. Донецкая железная дорога назначила один дополнительный поезд на новогодние праздники.

Поезд №583/584 сообщением Луганск-Киев отправится из Луганска 10 января в 18.19 и прибудет в Киев в 12.09. Из Киева же он отправится 11 января в 23.59 и прибудет в Луганск в 16.47.

В сообщении также отмечается, что поезда ДЖД курсируют в соответствии с действующим графиком. Ежесуточно в среднем курсирует 30-33 поезда формирования Донецкой железной дороги. Во время пиковых зимних перевозок максимально задействовано 773 пассажирских вагона.

Железнодорожники призывают пассажиров поторопиться с приобретением билетов, чтобы специалисты смогли своевременно проанализировать пассажиропоток в праздничные дни и назначить дополнительные поезда, а также включить прицепные дополнительные вагоны в существующих графиковых поездах.