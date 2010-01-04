Завтра Донецкой железной дороге исполняется 140 лет

Государственному предприятию «Донецкая железная дорога» завтра, 5 января, исполняется 140 лет со дня его основания.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ДЖД.

Напомним, строительство железной дороги на Донбассе началось 5 мая 1868 года. В то время железная дорога была построена за рекордные сроки - 20 месяцев, а уже 23 декабря 1869 года (5 января 1870 года по новому стилю) состоялось открытие движения на участке Харьков-Славянск-Таганрог.

По словам директора Музея истории и развития Донецкой железной дороги Владимира ДОНЧЕНКО, первая магистраль соединила сельскохозяйственные районы Курской и Харьковской областей с Донбассом и Таганрогом, она имела выход в центр страны и к Азовскому и Черному морям. Управление разместилось тогда в Харькове. На территории Донбасса железная дорога имела три участка: Лозовая-Славянск, Славянск-Харцызск и Харцызск-Таганрог, общей протяжностью 332 версты.

Современную территориальную структуру Донецкая железная дорога получила 15 мая 1953 года благодаря объединению Северо-донецкой и Южно-донецкой в Донецкую железную дорогу. На сегодня Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,820 тыс. км (13% от общей длины железных дорог Украины).

Железная дорога в Донбассе является основным видом транспорта, обслуживает свыше 4 тыс. грузоотправителей и грузополучателей, в частности: угольные шахты, металлургические, коксохимические и трубные, машиностроительные и станкостроительные заводы, обогатительные фабрики, предприятия химической, легкой, пищевой и других отраслей промышленности. Донецкая железная дорога осуществляет свыше 40% нагрузки и больше 35% выгрузки всех грузов железных дорог Украины. Магистраль имеет 7 стыковых пунктов с другими железными дорогами Украины, четыре передаточных пограничных пункта с Россией. На юге железная дорога имеет выход к Азовскому морю через Мариупольский морской торговый порт.

Основной вид деятельности: перевозка грузов и пассажиров железнодорожным транспортом. На территории железной дороги расположены 231 железнодорожная станция, а на 185 станциях проводятся грузовые операции. Всего в состав железной дороги входит 160 обособленных структурных подразделений, в частности: 4 дирекции железнодорожных перевозок, 10 локомотивных, 17 вагонных 4 мотор-вагонных депо, 22 дистанции пути и т.п.

На предприятии работает свыше 65 тысяч человек. Железная дорога имеет 17 лечебно-профилактический учреждений, 5 детских здравниц и один оздоровительных комплекс.