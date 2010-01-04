Airbus передал заказчикам рекордное количество самолетов

В 2009 году Airbus выпустил всего десять лайнеров А380. Концерн Airbus в 2009 году поставил заказчикам 498 самолетов. Благодаря рекордному количеству заказов у европейского концерна есть все шансы в седьмой раз подряд обойти своего американского конкурента, концерн Boeing, сообщает Немецкая волна.

Несмотря на кризис, европейский авиагигант Airbus в 2009 году поставил заказчикам рекордное количество самолетов - 498. Из них 402 машины - это лайнеры А320 со средней дальностью полетов и 86 самолетов А330/А340, рассчитанных на дальние расстояния. Об этом в понедельник, 4 января, сообщила французская газета La Tribune. Тем не менее, концерн смог выпустить только 10 самых больших в мире пассажирских самолетов А380 - вместо запланированных тринадцати. Отметим, что в 2008 году Airbus поставил заказчикам 483 самолета.

Снова лидер

С такими показателями у Airbus есть все шансы седьмой год подряд опередить своего извечного соперника, американского производителя самолетов Boeing, полагает агентство Reuters. Свой собственный план на 2009 год Airbus, согласно которому концерн рассчитывал на 300 новых поставок, авиагигант уже перевыполнил. Относительно отмененных заказов газета не предоставила никаких данных.

В 2010 году концерн намерен продать как минимум столько же самолетов, сколько в 2009 году. Данные о предварительных заказах представитель компании прокомментировать отказался, пишет AFP.