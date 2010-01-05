Продажи новых машин в Японии упали на 9%

Объем продаж новых автомобилей в Японии по итогам 2009 года продемонстрировал максимальное падение за 31 год, сократившись на 9,3% по сравнению с 2008 годом, и составил лишь 4,61 миллиона машин, однако темп падения постепенно замедляется, пишет во вторник японская деловая газета Никкэй со ссылкой на доклад Ассоциации автодилеров Японии (Japan Automotive Dealers Association). В частности, в прошедшем 2009 году данный показатель оказался чуть ниже уровня 1978 года, потеряв при этом более 40% по сравнению с уровнем 1990 года, считающегося самым успешным для автомобильной промышленности страны.

Падение уровня продаж автомобилей в Японии длится уже пятый год подряд. Как отмечает газета, ссылаясь на исследование Ассоциации, основным фактором падения объема продаж автомобилей в Японии в 2009 году стало резкое уменьшение спроса на легковые автомашины, продажи которых сократились на целых 9,7% по итогам года.

Тем не менее, согласно расчетам экспертов, ситуация в японском автопроме постепенно улучшается. Так, уже в декабре 2009 года объем продаж новых автомобилей вырос на целых 21,6% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составил 372,61 тысячи машин на фоне успехов государственных программ по продвижению экологичных и энергоэкономных легковых автомобилей. сообщает РИА Новости.