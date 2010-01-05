В Нью-Дели открылся Международный автосалон

Ведущие автопроизводители со всего мира представят свои новинки на Международном автосалоне Auto Expo 2010, который пройдет в Нью-Дели 5-11 января, сказал на пресс-конференции в Нью-Дели президент Общества индийских автопроизводителей (Society of Indian Automobile Manufacturers, SIAM) Паван Гоенка.

По его словам, в программе автосалона 10 мировых премьер, кроме того, еще 50 новинок будут впервые представлены на индийском рынке. "Число посетителей по сравнению с прошлым салоном в 2008 году вырастет на 40% - мы ожидаем два миллиона гостей", - цитируют его слова РИА Новости.

На экспозиции, площадь которой составит 140 тысяч квадратных метров, свою продукцию продемонстрируют более 2,1 тысячи участников из 29 стран мира, в том числе, США, Японии, Германии, России. На выставке представлены производители легковых, грузовых и коммерческих автомобилей, мотоциклов, автобусов, электромобилей, трехколесных моторикш, автокомпонентов, запчастей и аксессуаров.

Организаторы Auto Expo 2010 отмечают, что индийский автомобильный сектор несмотря на мировой экономический кризис продемонстрировал в минувшем году устойчивый рост. По предварительным данным SIAM, продажи легковых автомобилей в Индии выросли на 18% - с 1,54 миллиона в 2008 году до 1,82 миллиона авто в 2009-м. Экспорт также увеличился с 320 тысяч до 406 тысяч (на 27%). По словам Гоенке, многие мировые автопроизводители высоко оценивают рыночный потенциал Индии, население которой превышает 1,1 миллиарда человек. Такие компании как Hyundai, Honda, Toyota и General Motors и Renault-Nissan объявили о планах строительства здесь новых заводов по производству малолитражных автомобилей мощностью от 140 до 450 тысяч единиц в год. Автомобилизации Индии способствует не только экономический рост (на 6,7% в 2008-2009 финансовом году), но и расширение сети автомобильных дорог. Новый министр транспорта Камал Натх поставил задачу увеличить темпы строительства новых дорог в Индии с 7,5 километров до 20 километров в сутки.