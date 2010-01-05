Ряд автобусных маршрутов в Киевской обл. работают с ограничениями

Из-за сложных погодных условий ряд автобусных маршрутов в Киевской области работают с ограничениями.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины со ссылкой на ГП «Киевпассервис».

Согласно сообщению, по состоянию на 5 января 08.00 из-за сложных погодных условий эксплуатируются с ограничениями рейсы на трех маршрутах: Киев – Русанов, Киев – Литки, Киев – Десна.

Движение усложнено из-за заснеживания дорог. Принимаются меры по ликвидации последствий неблагоприятной погоды.