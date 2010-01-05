МАГАТЭ признала сканер в Матевцах (Словакия) безопасным

МАГАТЭ признала безопасной работу сканирующей системы на станции Матевцы в Словакии. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Львовской железной дороги.

Согласно сообщению, этому предшествовала работа по наладке сканера, которую провели словацкие специалисты совместно с представителями фирмы-производителя системы из Китая.

Как отмечается в сообщении, фактически волокита вокруг этого вопроса длилась почти год. И только теперь Львовская железная дорога добилась того, что работа сканирующей системы во время прохождения через нее грузовых поездов признана безвредной для машинистов.

Главный государственный санитарный врач на Львовской железной дороге Владимир БАГНЮК, проанализировав ситуацию и учтя отчет экспертной миссии МАГАТЭ, вынес постановление, которым возобновлена работа при прохождении грузовым поездом сканирующей системы TNSCAN RF6010 на станции Матевцы в привычном режиме. Также этот документ предусматривает, что Львовская железная дорога совместно со словацкой стороной и другими государствами, где работают или будут работать подобные сканеры, будет проводить периодический радиационный контроль рабочих мест машинистов, чтобы избежать вредного облучения и гарантировать им безопасность во время выполнения служебных обязанностей.

Напомним, вопрос о вредном влиянии сканирующей системы TNSCAN RF6010 на станции Матевцы (Словацкая Республика) возник после обращения украинских машинистов локомотивов, которые утверждали, что 13 и 14 февраля 2009 года получили при выполнении служебных обязанностей дополнительное радиационное облучение, хоть и не являются причастным спецперсоналом и подпадают, согласно Нормам радиационной безопасности Украины (НРБУ-97), под категорию В (население).

Тогда руководство Львовской железной дороги и Главный государственный санитарный врач на ЛЖД обратились к словацкой стороне с требованием привести радиационную защиту TNSCAN RF6010 на станции Матевцы к уровню, который обеспечит полную безопасность машинистов локомотивов. Пробы уровня радиации при участии специалистов из Украины проводили дважды в 2009 г. – в июне превышение дозы зафиксировано в шесть раз, в августе - уже в тридцать раз. Украинские специалисты сделали вывод о том, что сканирующая система работает с каждым разом хуже.