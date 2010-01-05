Минувшей ночью поезд "Киев-София" был задержан на 3,5 часа
12:49, 05 января 2010Транспорт/Связь
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Из-за схода с рельсов колесной пары тепловоза
Сегодня ночью поезд №59 сообщением Киев-София был задержан на три часа 32 минуты из-за схода с рельсов одной колесной пары тепловоза.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.
Согласно сообщению, сход произошел 5 января в 02.45 на перегоне Чорткив – Белая-Чорткивская (Тернопольская обл., Львовская железная дорога).
В 05.10 тепловоз был поставлен на рельсы.
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