Донецкая ж/д 2009 году снизила перевозку грузов на 18%

На протяжении 2009 года Донецкой железной дорогой перевезено 131,43 млн. тонн грузов, что составляет 104,2% к плану и на 18,1% меньше сравнительно с 2008 годом. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба ДЖД.

Согласно сообщению, перевозка составила 40,8% от общего объема грузов «Укрзализныци». При этом среднесуточная нагрузка составляла 360 тыс. тонн.

По информации пресс-службы, Донецкая железная дорога полностью выполнила поставленные задачи и все обязательства перед грузоотправителями. Снижение объемов, по сравнению с 2008 г., связано со сложной ситуацией в горно-металлургическом комплексе, уменьшением производства на многих предприятиях Донбасса.

В 2009 г. грузооборот составил 32 млрд. 224,9 млн. тонн/км, что составляет 110,8% к плановым показателям и 77,9% к уровню 2008 года.

Кроме того, в 2009 году выгружено 1 млн. 686 тыс. 245 вагонов, что составляет 35,7% от общей выгрузки «Укрзализныци». Среднесуточный показатель составил 5 113 вагонов - 99,6% к плану и 81,8% к показателю 2008 года.

Средний вес грузового поезда брутто в прошлом году составил 3 255 тонн, что на 6% превышает план. Средняя техническая скорость составила 38,4 км/ч — на 3,2% выше плана.

Как сообщал УНИАН, за первое полугодие 2009 года Донецкой железной дорогой было перевезено 62,271 млн. тонн грузов, что сравнительно с показателями в прошлом году на 26,9% меньше.

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