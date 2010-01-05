Одесский порт в 2009 году снизил грузоперевалку на 19%

По оперативным данным, за январь-декабрь 2009 года объем перевалки грузов в Одесском морском торговом порту (ОМТП) составил 28 млн. 007,1 тыс. тонн, что на 19%, или 6 млн. 555,1 тыс. тонн, меньше, чем за 2008 год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОМТП.

Согласно сообщению, несмотря на некоторое снижение общего грузооборота, в декабре 2009 года Одесский порт увеличил переработку сухих грузов по сравнению с декабрем 2008 года на 10,1%, или 140 тыс. тонн.

Перевалка контейнеров Одесским портом в 2009 году составила 255 тыс. 461 TEU (164 тыс. 036 штук), что на 44,7% меньше, чем в 2008 году.

Как сообщал УНИАН, ГП «Одесский морской торговый порт» в 2008 году увеличил грузоперевалку на 10,2% по сравнению с 2007 годом – с 31 млн. 369 тыс. до 34 млн. 562 тыс. тонн. В частности, перевалка сухих грузов по итогам года выросла на 9,2% – до 17 млн. 366 тыс. тонн, наливных – на 11,2%, до 17 млн. 197 тыс. тонн.

Cправка УНИАН. Одесский порт – один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположенный в северно-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 метров, осадкой до 11,5 метров. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн. тонн сухих и 25 млн. тонн наливных грузов в год.