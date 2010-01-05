Моряки «Арианы» сошли на берег в оманском порту Салала

Экипаж освобожденного из пиратского плена судна «Ариана» сошел на берег в оманском порту Салала.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня утром в этот порт прибыли моряки, которые сменят экипаж «Арианы».

После завершения юридических формальностей, инструктажа новый экипаж поднялся на борт «Арианы» и принял судно в эксплуатацию. Старый экипаж «Арианы» сошел на берег.

Перед схождением на берег с членами экипажа встретились заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК и руководитель Службы внешней разведки Украины Николай МАЛОМУЖ.

Н.МАЛОМУЖ поздравил экипаж «Арианы» с освобождением из пиратского плена и отметил, что украинская сторона прилагала все усилия для их скорейшего освобождения.

В свою очередь, капитан корабля Геннадий ВОРОНОВ поблагодарил членов украинской делегации за эту работу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в составе украинской делегации в Оман прибыли медики, которые проверили состояние здоровья членов экипажа «Арианы».

Как сообщал УНИАН, 6 января экипаж «Арианы» спецавиарейсом вернется на родину.