Экипаж «Арианы» не имеет финансовых претензий к судовладельцу

Экипаж судна «Ариана» в целом не имеет финансовых претензий к судовладельцу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили сами моряки.

В частности, сварщик «Арианы» Игорь ЛАДЫШЕВ сказал, что судовладелец сдержал свое слово и выплатил обещанную зарплату и денежные компенсации в полном объеме.

Моряк отказался уточнить полученную сумму, но сказал, что выплаты уже начали поступать.

И.ЛАДЫШЕВ также отметил, что экипаж не имеет претензий к судовладельцу, добавив, что, во всяком случае, лично он точно не имеет.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря судно "Ариана" было освобождено после 8 месяцев пребывания в плену у сомалийских пиратов. В заложниках у пиратов были 24 моряка.

За освобождение «Арианы» и украинских граждан судовладелец заплатил выкуп в размере 2,8 млн. долл.

Владельцем «Арианы» является греческая компания-оператор Alloceans Shipping.