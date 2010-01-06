В Алуште с 31 декабря не ходят троллейбусы

Движение троллейбусов в Алуште и пригороде прекращено с 31 декабря из-за кражи более 500 м провода.

Как передает корреспондент УНИАН, генеральный директор «Крымтроллейбуса» Юрий КОСМАЧЕВСКИЙ 5 января заявил журналистам, что предприятие не в силах самостоятельно восстановить сети.

«Троллейбусы будут стоять до тех пор, пока не будут найдены виновники», – сказал Ю.КОСМАЧЕВСКИЙ.

Как сообщалось, в ночь на 22 декабря неизвестные срезали 245 м контактной электросети в районе Профессорского уголка (Большая Алушта). Из-за этого несколько дней там не ходили троллейбусы.