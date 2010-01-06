Минтранс предлагает усовершенствовать перевозки детей

Министерство транспорта и связи Украины предлагает правительству усовершенствовать порядок организации и осуществления перевозок организованных групп детей.

Соответствующий проект постановления Кабинета министров о внесении изменений в Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта подготовлен Минтранссвязи и размещен на его сайте.

В частности, предлагается дополнить правила положениями о том, что в рейс на автобусном маршруте, который выходит за пределы населенного пункта, должны направляться два водителя; заказчик услуг не позже, чем за 7 дней, сообщает автомобильному перевозчику об осуществлении перевозки организованных групп детей; автоперевозчик не позже, чем за три дня до запланированной перевозки организованной группы детей, сообщает в территориальное подразделение ГАИ о дате осуществления такой перевозки, предоставляет ему на согласование и заказчику услуг на утверждение схему маршрута и расписание движения автобусов.

При этом схема маршрута и расписание движения оформляются в трех экземплярах: один экземпляр схемы маршрута и расписание движения выдается водителю, другие сохраняются у заказчика услуг и перевозчика.

Кроме того, предлагается установить, что заказчик услуг обязан обеспечить пассажиров (детей) питьевой водой, средствами медицинской помощи, а руководителя группы -телефонной связью и списком телефонных номеров служб экстренного вызова.

Как говорится в пояснительной записке к проекту постановления, соответствующие изменения предлагается внести в связи с тем, что утратил действие приказ Минтранса, МВД, Минобразования, Минсемьи и молодежи от 27.07.2004 № 672/831/623/120 „Об утверждении Порядка взаимодействия по вопросам обеспечения перевозки организованных групп детей на оздоровление в лагеря отдыха и другие оздоровительные учреждения, а также проведения туристических и экскурсионных путешествий (поездок)”. Приказ утратил действие в мае 2009 г.

Как сообщают в министерстве, отмеченные центральные органы исполнительной власти пришли к выводу, что целесообразно внести соответствующие дополнения и изменения в Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта.

Как считают разработчики проекта, результатом внесения отмеченных изменений станет усовершенствование порядка организации и осуществления перевозок организованных групп детей. Проектом акта предусматривается дополнить Правила нормами, которые содержались в утратившем действие Приказе в части усовершенствования порядка организации и осуществления перевозок организованных групп детей.

Справка УНИАН. Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта утверждены постановлением Кабинета министров Украины от 18.02.1997 №176.