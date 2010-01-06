Экипаж «Арианы» вернулся на Родину

Экипаж «Арианы» после восьмимесячного плена возвратился на Родину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Службы внешней разведки Украины, Службой внешней разведки Украины во взаимодействии с другими органами государственной власти Украины и иностранными специальными службами завершено осуществление комплекса мероприятий, связанных с содействием судовладельцу в освобождении судна «Ариана» из плена сомалийских пиратов и доставкой членов экипажа на Родину.

6 января 2010 года экипаж «Арианы» был доставлен из Султаната Оман в Украину. В одесском аэропорту моряков встречали их родные и близкие, представители местных органов власти и управления.

Накануне в Султанат Оман спецрейсом из Киева вылетела официальная делегация для решения пакета вопросов относительно смены экипажа и его возвращения в Украину. В состав делегации вошли председатель Службы внешней разведки Украины Николай МАЛОМУЖ, заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК, другие представители государственных органов, врачи и журналисты.

В порту города Салала состоялась встреча с членами экипажа судна «Ариана». Моряки были предварительно обследованы украинскими врачами и получили необходимую первичную медицинскую помощь. Состояние здоровья освобожденных моряков удовлетворительное. Их место занял новый экипаж украинских моряков, который 5 января отдельно прибыл самолетом из Одессы. Судно после дозаправки и завершения всех необходимых регламентных работ продолжит рейс к пункту назначения.

Служба внешней разведки Украины во взаимодействии с другими государственными органами продолжает принимать комплексные меры по содействию освобождению других украинских граждан, находящихся в заложниках у сомалийских пиратов.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря судно "Ариана" было освобождено после 8 месяцев пребывания в плену у сомалийских пиратов. В заложниках у пиратов находились 24 моряка.

При освобождении «Арианы» и украинских граждан судовладелец заплатил выкуп в размере 2,8 млн. долл.

Владельцем «Арианы» является греческая компания-оператор Alloceans Shipping.