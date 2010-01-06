Минтранс: нужен Порядок согласования отвода земель

Министерство транспорта и связи Украины подготовило проект приказа об утверждении Порядка рассмотрения и согласования министерством предложений от субъектов ведения хозяйства относительно отведения земли для торгового мореходства, а также строительства или любой работы в зоне действия навигационного оборудования и морских путей.

Соответствующий проект приказа размещен на сайте МТСУ.

Согласно проекту, предложения, поданные субъектами ведения хозяйства, которые намереваются получить согласование на отведение земли или ведение любой работы в зоне действия навигационного оборудования и морских путей, рассматриваются министерством после их предварительного согласования с государственными предприятиями морского и речного транспорта, которым в установленном порядке предоставлена в постоянное пользование акватория, в пределах которой обеспечивается безопасность судоходства.

В проекте указаны документы, которые необходимо предоставить для получения согласования Минтранса.

Согласно проекту приказа МТСУ, общий срок рассмотрения писем-обращений не должен превышать один месяц со дня их регистрации в Минтрансе. Предлагается установить срок действия согласования - один год. При этом, если субъект ведения хозяйства не начал работы в предусмотренный согласованием срок, он подает Минтрансу заявление о продлении срока действия согласования с объяснением причин невыполнения работ. Заявление рассматривается с соблюдением процедуры предоставления согласования, предусмотренной этим порядком.

Как говорится в пояснительной записке к проекту приказа, в соответствии со статьей 12 Кодекса торгового мореходства Украины, отвод земли для торгового мореходства, а также строительство или любая работа в зоне действия навигационного оборудования и морских путей должны быть согласованы с Министерством транспорта и связи Украины.

Однако, на данное время отсутствует четкий порядок, который бы регламентировал предоставление Министерством транспорта и связи Украины согласования и, как следствие, - начальник морского порта лишен возможности выполнять в полном объеме возложенные на него функции по обеспечению безопасности мореходства в порту. Одновременно отсутствие четкого правового режима по отводу земельных участков водного фонда и наличие правовой коллизии в части разграничения полномочий органов местного самоуправления и органов исполнительной власти относительно указанного вопроса дополнительно осложняет его решение.

Как считают разработчики проекта, принятие этого приказа определит полномочия Министерства транспорта и связи Украины относительно реализации норм Кодекса торгового мореходства Украины и обеспечит сохранение государственного имущества морских торговых портов и защиту экономических интересов государства.