Немецкие железные дороги выходят на польский рынок

Немецкие железные дороги - DB Bahn выходят на польский рынок пассажирских перевозок.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету Dziennik Gazeta Prawna, в марте 2010 года компания получит польскую лицензию на осуществление пассажирских перевозок на территории Польши.

По данным издания, немецкий железнодорожный гигант обратился в Управление железнодорожного транспорта за соответствующей лицензией на пассажирские перевозки для дочерней компании DB Bahn Polska.

Предполагается, что немецкие поезда появятся на четырех главных направлениях и соединят столицу Польши - Варшаву с крупнейшими городами: Гдыней, Катовицами, Краковом и Познанью. Местные аналитики отмечают, что немецкие железные дороги будут активно и агрессивно вытеснять с рынка польского перевозчика - PKP.

Пока не ясно, какие ответные действия предпримет PKP, чтобы удержаться на плаву, однако в этой конкурентной борьбе в выигрыше окажутся пассажиры.