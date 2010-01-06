«Нибулон» инвестирует более 100 млн. грн. в терминал

ООО СП «Нибулон» начало строительство перегрузочного терминала по отгрузке зерновых и масличных культур на речной транспорт в г. Каменка-Днепровская в Запорожской области.

Об этом говорится в сообщении компании, переданном УНИАН.

По словам генерального директора «Нибулона» Алексея ВАДАТУРСКОГО, стоимость объекта составляет более 100 млн. грн. «Это будет современное предприятие, в котором будет построен и порт, к которому смогут подходить самоходные и несамоходные суда», - сказал он. Строительство комплекса планируется завершить весной 2010 года. Суточная мощность сушки составит 1,5 тыс. тонн, а мощность по отгрузке зерна и масличных на водный транспорт – 5 тыс. тонн в сутки.

Как сообщается, терминал в Каменке-Днепровской станет первым подразделением «Нибулона» в Запорожском регионе. А.ВАДАТУРСКИЙ отметил, что на сегодня логистические затраты составляют около 30% от цены сельхозпродукции. «С нашим приходом в этот регион затраты на логистику уменьшатся вдвое, а это возможность для подорожания сельхозпродукции на 50-70 грн. с тонны», - добавил А.ВАДАТУРСКИЙ.

Комплекс будет построен в рамках масштабного инвестиционного проекта компании стоимостью 150 млн. долл. Проект включает: 1-й этап – строительство семи элеваторов общим объемом хранения зерна около 300 тыс. тонн в Черкасской, Запорожской и Полтавской областях. В ходе реализации 2-го этапа объем емкостей для хранения зерна увеличится вдвое и составит 600 тыс. тонн. После завершения этого ивестпроекта общая емкость новых элеваторных емкостей компании для хранения сельхозпродукции достигнет 2 млн. тонн. Проект также включает строительство 24 несамоходных судов смешанного («река-море») плавания и строительство и приобретение 14 морских и речных буксиров.

Справка УНИАН. ООО СП «Нибулон» является одним из крупнейших сельскохозяйственных товаропроизводителей в Украине и зернотрейдером. Предприятие имеет 36 филиалов в 11 регионах страны и обрабатывает более 70 тыс. га земли. В 2008/2009 маркетинговом году ООО СП «Нибулон» отгрузило на экспорт 4,6 млн. тонн зерновых и масличных культур.