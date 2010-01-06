Милиция, налоговая и СБУ будут оплачивать проезд в метро

Столичные работники милиции, налоговой милиции и Службы безопасности Украины в 2010 году будут оплачивать проезд в метро на общих основаниях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Киевского метрополитена».

Как указывается в сообщении, пунктом 2.1 решения Киевского городского совета от 27 ноября 2008 года № 642/642 «О бесплатном проезде в г. Киеве работников милиции, налоговой милиции и Службы безопасности Украины» было предусмотрено обеспечение реализации права на бесплатный проезд в Киеве всеми видами коммунального пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси и транспортных средств, работающих в режиме маршрутного такси) работников милиции, налоговой милиции и Службы безопасности Украины для выполнения возложенных на них обязанностей в 2008-2009 годах.

Однако по состоянию на начало 2010 года Киевский городской совет не принял решения об обеспечении реализации права на бесплатный проезд в Киеве всеми видами коммунального пассажирского транспорта общего пользования работников милиции, налоговой милиции и Службы безопасности Украины для выполнения возложенных на них обязанностей в 2010 году.

«Учитывая вышеизложенное, работники милиции, налоговой милиции и Службы безопасности Украины должны платить за проезд в киевском метрополитене на общих основаниях», - говорится в сообщении метрополитена.