Аэропорты «Жуляны» и «Харьков» возобновили работу

По состоянию на 15.00 6 января аэропорты «Киев» (Жуляны) и «Харьков» работают в обычном режиме.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи.

Напомним, что по состоянию на 11.00 6 января были временно приостановлены прием и выпуск самолетов в аэропортах «Киев» (Жуляны) и «Харьков» из-за осложнения погодных условий.