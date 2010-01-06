Аэропорты «Жуляны» и «Харьков» возобновили работу
16:23, 06 января 2010Транспорт/Связь
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Сообщает Минтранс
По состоянию на 15.00 6 января аэропорты «Киев» (Жуляны) и «Харьков» работают в обычном режиме.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи.
Напомним, что по состоянию на 11.00 6 января были временно приостановлены прием и выпуск самолетов в аэропортах «Киев» (Жуляны) и «Харьков» из-за осложнения погодных условий.
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