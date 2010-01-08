В ЕС установят “сканеры тела” в аэропортах?

Ответственный за вопросы транспорта вице-президент Еврокомиссии Антони ТАЙАНИ не исключает возможности возвращения к идее установления “сканеров тела” в аэропортах.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил в четверг на брифинге.

“Я не могу исключить того, что будут новые предложения”, - сказал А.ТАЙАНИ.

Вместе с тем, комиссар отметил, что такие предложения могут быть подготовлены Еврокомиссией только после проведения оценки влияния от внедрения “сканеров тела” на соблюдение прав человека, свобод граждан, а также, если применение сканеров будет абсолютно безопасным с точки зрения влияния на здоровье людей.

По убеждению А.ТАЙАНИ, лучше иметь общее европейское законодательство относительно применения “сканеров тела” в аэропортах, нежели 27 отдельных национальных законодательства на эту тему.

На сегодня Европейский Союз не имеет общего регулирования по данному вопросу.