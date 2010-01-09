В ДТП с автобусом в Бразилии погибли 13 человек

В результате ДТП в Бразилии 13 человек погибли и еще четверо получили ранения. Инцидент произошел в центральном штате Минас-Жерайс, передает Газета.Ru. Микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с грузовиком.

Представители дорожной полиции, начавшей расследование происшествия, отмечают, что в микроавтобусе в нарушение правил находилось больше людей, чем было посадочных мест в салоне.