В Донецке в ДТП пострадали четыре пассажира
12:41, 09 января 2010Транспорт/Связь
1
Два автомобиля и автобус
Вчера в 19 часов в г. Донецке на ул. Петровского водитель автомобиля “Volkswagen passat”, двигаясь в направлении пл. Победы, не выбрал безопасную скорость и дистанцию, совершил столкновение с автомобилем “Hyundai sonata”, который двигался впереди в попутном направлении.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, после столкновения автомобиль “Volkswagen”, продолжив движение, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автобусом, в котором находились 12 пассажиров.
В результате ДТП четверо пассажиров автобуса получили телесные повреждения и были госпитализированы в ГКБ №14 г. Донецка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter