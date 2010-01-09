В Германии самолет съехал со взлетной полосы

В аэропорту Нюрнберга Boeing 737-800, принадлежащий авиакомпании Air Berlin, сошел со взлетно-посадочной полосы и застрял в снегу.

Как сообщает РИА «Новости», инцидент произошел поздно вечером в пятницу. Никто из 145 пассажиров и шести членов экипажа не пострадал. Все они выбрались из самолета по обычному трапу. Самолет должен был вылететь в Дюссельдорф.

Снегопады и минусовая температура, ставшие для Германии в последние годы редкостью, пришли в большинство областей страны с наступлением нового года и стали причиной серьезных перебоев в движении транспорта.