Завтра в Украине сохранится облачная погода

10 января на территории Украины, по прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ночью в западных и северных областях, днем в Украине, кроме востока, Приазовья и Крыма, пройдет дождь и мокрый снег, ночью в Карпатах местами будут сильные осадки.

По Украине будут наблюдаться туманы, на дорогах, кроме южной части, гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в южной и восточной части - местами порывы 15-20 м/с. Температура на протяжении суток от 1° мороза до 4° тепла; на Закарпатье и в южной части ночью 0-5° тепла, днем 4-9°, на юге Одесской области - до 13°, в Крыму - 12-17° тепла.

В Киевской области сохранится облачная погода, будут идти дождь и мокрый снег, туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура на протяжении суток по области от 1° мороза до 4° тепла, в Киеве - 0-2° тепла.