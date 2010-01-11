В Восточном Китае построят метро под рекой Янцзы
09:03, 11 января 2010Транспорт/Связь
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Протяженностью свыше 40 км
Ветку метро под самой протяженной рекой Евразии решили проложить в Восточном Китае, сообщил шанхайский телеканал.
По замыслу строителей, новая линия метрополитена соединит расположенные по обеим берегам Янцзы северную и южную части Нанкина (административный центр провинции Цзянсу). Ее общая протяженность составит свыше 40 км.
Предполагаемый объем инвестиций оценивается свыше $3,5 млрд.. сообщает ИТАР-ТАСС.
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