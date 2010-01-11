В Польше нарушено железнодорожное движение

Железнодорожное движение в Польше вторые сутки нарушено из-за мощных снегопадов, обрушившихся на страну, - поезда ходят с многочасовыми опозданиями, сообщают в воскресенье польские СМИ.

Пассажиры в прямом смысле слова застряли на железнодорожных вокзалах и в холодных поездах в чистом поле.

На маршрутах Ченстохова-Ополе, Ченстохова-Кельце-Радом, Ченстохова-Катовице, Краков-Кельце-Радом-Варшава, Познань-Острув Велькопольский-Катовице поезда опаздывают на 4 часа, на маршруте Закопане-Варшава - на 8 часов, в Гдыне (Поморское воеводство Польши) поезда опаздывают на 4-8 часов.

Из-за многочисленных аварий электросетей на железной дороге по причине обильных снегопадов и обледенения поезда направляются в объезд.

По прогнозам местных синоптиков, в понедельник снегопады должны прекратиться.