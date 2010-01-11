В Харькове началась забастовка работников «Горэлектротранса»

Сегодня в Харькове полностью не работает городской электротранспорт – на маршрут не вышли трамваи и троллейбусы.

Как сообщил корреспонденту УНИАН представитель коммунального предприятия «Горэлектротранс», таким образом водители и кондукторы протестуют против невыплаты зарплат на предприятии.

По словам собеседника агентства, в центре Харькова, неподалеку от городского совета, утром остановилось около 30 трамваев – они расположились на двух самых больших прилегающих магистральных линиях – на Московском проспекте и площади Розы Люксембург. Вскоре под стенами мэрии должна начаться акция с требованиями выплаты зарплат.

В профкоме предприятия подтвердили информацию о задолженности, но не уточнили детали акции, отметив, что она носит «стихийный характер».

Накануне представители предприятия и общественных организаций в своих заявлениях по телевидению сообщили о том, что с понедельника, 11 января, коллектив «Горэлектротранса» начнет новую бессрочную акцию протеста с требованиями полной выплаты зарплат.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2009 года коллектив КП «Горэлектротранс» проводил бессрочную акцию с требованиями выплаты задолженности по зарплате. Акция была приостановлена после частичных выплат, смены руководителя предприятия и обещаний городской власти принять меры для нормализации ситуации.