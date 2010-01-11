Продажи автомобилей в Китае в 2009 г. выросли на 45%

Объем продаж автомобилей в Китае в 2009 году превысил 13,64 миллиона единиц, что примерно на 45% больше, чем годом ранее (9,38 миллиона), сообщило в понедельник агентство Синьхуа со ссылкой на Китайскую ассоциацию автопроизводителей.

По данным ассоциации, в прошлом году с конвейеров в КНР сошло 13,7 миллиона машин (9,34 миллиона в 2008 году). Рост китайского авторынка происходил на фоне мирового экономического кризиса и серьезного снижения объемов продаж автомобилей во многих других странах. В сообщении подчеркивается, что КНР впервые по итогам года обошла США как по объему производства, так и по объему продаж машин и заняла место безоговорочного лидера мирового авторынка.

По данным ассоциации, лидером продаж в прошлом году стали легковые автомобили (56%), наилучшие показатели - у собираемого в Шанхае Volkswagen. Несмотря на то, что с 1 января 2010 года налог на продажи легковых автомобилей с объемом двигателя до 1,6 литра в Китае повышен с 5% до 7,5%, автопроизводители уверены в дальнейшем росте отрасли. Как отмечают эксперты, полагаясь на нынешние темпы роста, уже в 2012 году Китай может произвести 17 миллионов машин.

Автомобиль давно перестал быть в КНР предметом роскоши и сегодня в китайских автосалонах спрос значительно превышает предложение. Практически на каждую марку стоят очереди, наиболее популярные модели покупателям приходится ожидать месяцами, сообщает РИА Новости.