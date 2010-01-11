На автодорогах местами гололедица и снежная каша

По состоянию на 12.00 11 января, над обеспечением проезда автомобильными дорогами Украины работает 977 дорожников, а также 645 единиц техники.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

Покрытие на большинстве автодорог государственного значения Украины – мокрое.

Автодороги местного значения в Черкасской и Волынской областях – местами заснежены, в Черниговской области - снежная каша, в Луганской области - местами гололедица, в остальных областях – покрытие мокрое. Проезд обеспечен.

На перевальных участках дорог в Карпатах – местами небольшие дожди. В АР Крым на Грушевском перевале (дорога Грушевка–Судак) - небольшой дождь, на Ангарском перевале (дорога Симферополь – Ялта) - без осадков. Проезд обеспечен.

На дороге М-05 Киев–Одесса – местами дождь, покрытие дороги мокрое. Проезд обеспечен.