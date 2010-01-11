ФГИ выставил на продажу "Национальные авиалинии Украины"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по продаже 100% пакета акций ОАО "Авиакомпания "Национальные авиалинии Украины" (НАУ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Начальная стоимость пакета акций составляет 19 млн. 15 тыс. грн.

Фиксированными условиями конкурса предусматривается погашение простроченной задолженности ОАО перед бюджетом в размере 6 млн. 646 тыс. грн. на протяжении 1 года с момента перехода права собственности на пакет акций, недопущение появления новой простроченной задолженности, уменьшение дебиторской задолженности, обеспечение безубыточной деятельности предприятия.

Конкурс по продаже акций ОАО «Авиакомпания "Национальные авиалинии Украины" состоится через 50 дней со дня его объявления.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Национальные авиалинии Украины» основана в 1998 году на базе Киевского авиапредприятия ГАК "Авиалинии Украины". Основными направлениями деятельности авиакомпании являются предоставление услуг по перевозке пассажиров, грузов на внутренних и международных маршрутах, а также аэрофотосъемка. С 2001 года авиакомпания полетов не выполняет. Кредиторская задолженность авиакомпании не дает возможности выделить средства на восстановление парка самолетов и возобновить полеты.

С 1999 г. было предпринято несколько попыток выставить на торги контрольный пакет акций авиакомпании, но не нашлось ни одного покупателя. 13 марта 2008 г. ФГИУ объявил очередной конкурс по продаже 100% акций авиалиний. В мае 2008 г. конкурс снова был признан несостоявшимся.

100% акций ОАО "Авиакомпания "Национальные авиалинии Украины" принадлежат Фонду госимущества Украины.

За 9 месяцев 2009 г. дебиторская задолженность НАУ составила 2 млн. 365 тыс. грн., кредиторская задолженность - 20 млн. 794 тыс. грн., стоимость активов - 7 млн. 710 тыс. грн. На балансе компании находятся 2 строения, в том числе жилой дом по ул. Городецкого, 15 в Киеве.