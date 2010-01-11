Объемы производства автопрома превысят докризисный уровень

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает, что в 2010 году правительство обеспечит существенную поддержку для развития автомобилестроения в Украине с тем, чтобы объемы производства отрасли могли превысить докризисный уровень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время посещения ЗАО «Запорожский автомобилестроительный завод» («ЗАЗ»).

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, таких результатов можно будет достичь за счет реализации ряда программ, разработанных во второй половине 2009 года. В частности, она подчеркнула, что «ЗАЗ» уже в 2010 году должен будет произвести по контрактам по кооперации с китайскими, южно-корейскими компаниями 100 тыс. автомобилей для инвалидов. Также около 50 тыс. автомобилей предприятие должно будет произвести для потребности сел, поселков и малых городов. В частности, это медицинские автомобили и другие.

Премьер отметила, что в первом квартале на «ЗАЗе» должно быть произведено 200 автобусов по программе «Школьный автобус».

Кроме того, она подчеркнула, что необходимо изменить условия как потребительского кредитования при закупке автомобилей, так и кредитования производства.

«Нам придется полностью пересмотреть денежно-кредитную политику страны – полностью, коренным образом. Это и потребительское кредитование, кредитование развития экономики, кредитование модернизации и реконструкции и переоборудования… модернизация и реконструкция, содействие государственной власти по поддержке автомобильных заводов. Это все дает нам надежду, что мы в 2010 году, включая госзаказ, не только вернемся к тому производству, которое было, а сможем даже увеличить по уровню производство. Такая надежда сегодня есть», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. ЗАО «ЗАЗ» – крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию «УкрАВТО».

Корпорация «УкрАВТО» – крупнейший производитель автомобилей в Украине и Польше, дистрибьютор и поставщик сервисных услуг. В активе «УкрАВТО» – успешное многолетнее сотрудничество с Daimler AG, Chrysler LLC, General Motors, Nissan, Toyota, Chery и «АвтоВАЗ».

В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.

В январе-ноябре 2009 года «ЗАЗ» сократил производство легковых автомобилей на 82,5%, или 203,471 тыс. штук, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 43,168 тыс. штук.

По данным Госкомстата, производство легковых автомобилей в Украине в январе-ноябре 2009 г. сократилось на 83,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 63,9 тыс. штук.