Корпорация «Золотые ворота» завершила реконструкцию дороги «Кипти-Бачевск»

ОАО «Югозападдорстрой» («ЮЗДС»), генподрядчик проведения капитального ремонта дороги, входящее в состав корпорации «Золотые ворота», сегодня ввело в эксплуатацию участок стратегической дороги «Кипти-Бачевск» на границе Черниговской и Сумской областей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации.

Как указывается в сообщении, общая протяженность двух смежных участков дороги составляет 9,45 км.

По словам вице-президента корпорации «Золотые ворота» Виктора ЯЩУКА, дорога Кипти-Бачевск является частью международного транспортного коридора с выходом с центральной части Украины на северную часть страны и на Москву.

Пропускная способность трассы из двух полос шириной 9 м составляет 3000 автомобилей в сутки, максимальная скорость движения – 100 км/час. На участке предусмотрены обочины шириной 1,5-2 м.

По данным В.ЯЩУКА, срок эксплуатации данной дороги может достигать 15 лет.

При строительстве, которое длилось 12 месяцев на каждом участке, было задействовано около 80 единиц дорожно-строительной техники, спецавтотранспорта и технологического транспорта, а также 150-160 работников. Общая стоимость строительства составила 74,2 млн. грн.

Кроме того, «ЮЗДС» дополнительно построило на трассе 6 автопавильонов, 6 туалетов, установило 112 дорожных знаков.

В результате ввода в эксплуатацию участка возобновлено полномасштабное движение транспорта в направлении Москвы и обратно.

Справка УНИАН. Корпорация «Золотые ворота» объединяет более 10 предприятий, работающих в сфере жилищного строительства, строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог, мостов и аэродромов, а также производства дорожно-строительных материалов, строительных конструкций, гранитного щебня.

На сегодняшний день предприятия корпорации осуществляют капитальное строительство и реконструкцию дорожных покрытий на более чем 20 объектах по всей Украине, среди которых трассы «Киев-Чоп», «Киев-Ковель-Ягодин» (на Люблин), «Кипти-Глухов-Бачевск».

Кроме того, предприятия корпорации осуществляют капитальный ремонт и строительство взлетно-посадочных полос, перронов и рулежных дорожек в аэропортах «Борисполь», «Киев» (Жуляны), «Харьковский аэропорт».