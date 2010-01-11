Запорожский аэропорт увеличил объем пассажироперевозок

Государственное предприятие "Международный аэропорт "Запорожье" в декабре 2009 года перевезло 1564 пассажиров, что на 6,7%, или 99 человек, больше, чем в декабре 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили на предприятии.

Согласно сообщению, декабрь прошлого года стал первым месяцем, когда показатели работы в сфере пассажироперевозки превысили аналогичные показатели 2008 года.

"В декабре 2009 года в запорожском аэропорту наметилась тенденция к росту показателя пассажироперевозок, и есть основания утверждать, что в дальнейшем ситуация будет развиваться в этом направлении, поскольку за 11 дней января 2010 года мы отправили почти в два раза больше пассажиров, чем в январе 2008 года", – сообщили в руководстве аэропорта.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году ГП "Международный аэропорт "Запорожье" увеличило пассажироперевозки на 7,9% по сравнению с 2007 годом – до 63 650 пассажиров. В конце 2008 года и в первые месяцы 2009 года пассажиропоток снизился почти на 90%.