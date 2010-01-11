Директор харьковского «Горэлектротранса» надеется, что забастовка прекратится

Генеральный директор харьковского коммунального предприятия «Горэлектротранс» Сергей ПОЧЕПЕЦКИЙ заявляет, что работники предприятия получат зарплату на протяжении двух дней, и надеется, что начатая сегодня забастовка будет прекращена уже вечером.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, С.ПОЧЕПЕЦКИЙ проинформировал, что сегодня состоялось совещание при участии руководства города, на котором было принято решение направить на погашение задолженности по зарплате работникам «Горэлектротранса» средства, зарезервированные в городском бюджете на строительство метро в феврале и марте 2010 года, – на общую сумму 28 млн. грн.

«Этого достаточно, чтобы погасить долг в полном объеме. Люди получат зарплату максимум в среду», - заявил С.ПОЧЕПЕЦКИЙ.

По его словам, городской голова Михаил ДОБКИН заверил, что строительство метро не прекратится, поскольку на январь финансирования уже выделено, а средства на февраль и март будут выделяться по итогам наполнения городского бюджета.

С.ПОЧЕПЕЦКИЙ отметил, что работа городского электротранспорта возобновится, вероятно, уже сегодня вечером.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове началась забастовка работников КП «Горэлектротранс» - на маршрут не вышел ни один трамвай и троллейбус. Утром в центре Харькова неподалеку от городского совета остановились около 30 трамваев, после чего под стенами мэрии водители и кондукторы провели митинг с требованиями немедленной выплаты зарплаты и увольнения руководителя предприятия С.ПОЧЕПЕЦКОГО.

В октябре 2009 года коллектив КП «Горэлектротранс» проводил бессрочную акцию с требованиями выплаты задолженности по зарплате, которая была приостановлена после частичных выплат, смены руководителя предприятия (новым руководителем был назначен С.ПОЧЕПЕЦКИЙ) и обещаний городской власти принять меры по нормализации ситуации.