Netronix Inc. и PocketBook создали новую компанию PocketBook Global

Netronix Inc. и PocketBook объявляют о создании новой совместной международной компании PocketBook Global.

Как говорится в пресс-релизе PocketBook Global, переданном агентству УНИАН, решение о создании совместной компаний Netronix Inc. и PocketBook было принято на базе тщательного изучения мирового рынка электроники и его потребностей.

Компании официально объявили о создании совместной компании на выставке International CES 2010 в Лас-Вегасе (США).

В релизе отмечается, что в новой компании объединятся, с одной стороны, умение PocketBook разрабатывать уникальное программное обеспечение и проектировать ридеры (PocketBook 360, PocketBook 901) и, с другой стороны, опыт Netronix. Inc. в сфере разработок и производства электронных устройств.

“Компания Netronix Inc. в связи с тенденциями глобального потепления приняла решение взять курс на производство безопасного для окружающей среды устройства – электронного ридера. Наше сотрудничество с брендом PocketBook длится не первый год и всегда это сотрудничество сопровождалось успехом. Мы уверены, что электронный ридер – это устройство будущего”, - Президент компании Netronix Inc. Артур Лю.

“Объединение с Netronix Inc. открывает для нас всех новые, внушительные возможности. Мы рады, что в 2010 году наши электронные ридеры будут выпускаться под единым брендом PocketBook Global и распространятся по всему миру”, - Президент PocketBook Игорь Попов.

В релизе также сообщается, что в 2010 году компания PocketBook Global намерена выпустить более 20 новых моделей электронных книг. Количество сотрудников PocketBook Global: 650 человек. Всемирная штаб-квартира компании: Киев, Украина. Сеть представительств уже существует в США, Германия, Украина, Россия, Тайвань. Дистрибьюторская сеть покрывает 16 стран.

Справка УНИАН.Netronix, Inc. – мировой производитель электронных ридеров, сетевых продуктов, POS-терминалов и мультимидийных устройств. Компания, основана группой опытных экспертов, в июне 1997 года с капиталом US$8,600,000. Главный офис Netronix, Inc. находится в Хсинчу, Тайвань.

PocketBook – торговая марка, зарегистрированная в США. Входит в пятерку лидеров среди производителей электронных книг в мире. Компания стремительно развивается,принимает участие в международных выставках с мировыми именами, таких как IFA (Германия), CES (США) и др. Каждая новая модель PocketBook обладает удивительными и, зачастую, уникальными возможностями, которые оценили по достоинству многие читатели во всем мире. Флагманами модельного ряда компании являются PocketBook 360, PocketBook 301, а также уникальное устройство – электронный учебник с самым большим экраном в мире PocketBook 901. Представительства PocketBook располагаются в США, Германии и СНГ.