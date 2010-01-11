Минпромполитики уволило директора Харьковского электромехзавода

Министерство промышленной политики Украины уволило Александра ЗАДОРОЖНОГО с должности директора государственного предприятия «Харьковский электромеханический завод» из-за большой задолженности по зарплате.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минпромполитики.

В сообщении отмечается, что соответствующий приказ №226-Д от 31 декабря 2009 года подписал министр Владимир НОВИЦКИЙ.

«Основной причиной такого решения стало невыполнение условий контракта руководителем предприятия, а именно - большая задолженность по выплате заработной платы», - отмечается в сообщении.

Также в сообщении сказано, что завтра, 12 января, будет официально представлен и.о. директора предприятия – Василий КРИЛАСА, который с мая 2009 года занимал должность заместителя начальника производственно-диспетчерского управления ГП «Завод «Электротяжмаш».

Кроме того, сейчас в Минпромполитики ведется работа по проведению конкурсного отбора на должность директора ГП «Харьковский электромеханический завод».

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Харьковский электромеханический завод» производит оборудование для энергетической, металлургической, угле- и нефтедобывающей, химической, машиностроительной и судостроительной отраслей.