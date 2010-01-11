ДЖД уменьшила перевозку каменного угля

Донецкая железная дорога (ДЖД) снизила в 2009 году объемы перевозок каменного угля против 2008 г. на 10%. Основная причина — отсутствие рынков сбыта и сокращение производства на угольных предприятиях Донбасса, сообщила УНИАН пресс-служба ДЖД.

В 2009 году в среднем ежесуточно загружалось 3000 вагонов (свыше 206 тыс. тонн). В целом на протяжении этого периода ДЖД перевезла 75 млн. 183 тыс. тонн каменного угля, что составляет 57,2% от общих объемов перевозок.

Также среди основных грузов в 2009 году были черные металлы — 13 млн. 558 тыс. тонн, флюсы — 11 млн. 260 тыс. тонн, кокс — 8 млн. 56 тыс. тонн, нефтепродукты — 4 млн. 315 тыс. тонн, строительные материалы — 3 млн. 871 тыс. тонн и т.д.

Всего в 2009 году Донецкой железной дорогой перевезено 131,43 млн. тонн грузов, что составляет 104,2% плана (40,8% от общего объема грузов «Укрзализныци»). При этом среднесуточная погрузка составляла 360 тыс. тонн.

Грузооборот составил 32 млрд. 224,9 млн. тонн/км, что составляет 110,8% к плановым показателям.