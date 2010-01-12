Крупнейшим автомобильным рынком в мире стал Китай

Прогнозы маркетологов и рыночных аналитиков сбылись. По итогам 2009 года Китай обогнал США и впервые стал крупнейшим в мире рынком автомобилей. В минувшем году объем продаж на китайском авторынке превысил 13,5 млн. единиц, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV), сообщает k2kapital.

Благодаря проводимой китайским правительством политики стимулирования развития отечественного автопрома, с марта прошлого года на внутреннем рынке автомобилей начался уверенный рост. Согласно данным Ассоциации автомобильной промышленности Китая, годовой объем производства и продаж автомобилей в 2009 году составил, соответственно, 13,8 млн. и 13,6 млн. единиц. По сравнению с 2008 годом, эти показатели выросли на 48% и 46%. Если говорить о производстве и продажах легковых автомобилей, то в прошлом году впервые в истории страны эти показатели превысили рекордную планку в миллион. Последний месяц прошлого года стал особенно результативным. Объем производства достиг более полутора миллионов автомобилей, общее число проданных автомашин превысило один 1,4 млн. Оба показателя превысили аналогичные показатели предыдущего года на 145% и 90% соответственно.

Заместитель руководителя Ассоциации автомобильной промышленности Китая Дун Ян отмечает, что в прошлом году Китай поставил исторический рекорд по производству и продажам автомобилей, оставив далеко позади себя крупнейших автопроизводителей мира США и Японию. Согласно статистике, в 2009 году на американском рынке было реализовано 10 млн. легковых автомобилей, то есть объем продаж сократился на 20% по сравнению с 2008 годом.

В Японии спад на автомобильном рынке продолжается уже 5 лет подряд. В прошлом году продажи автомобилей сократились еще на 10%, составив немногим более 4,6 млн. единиц.