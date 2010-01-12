В России госпрограмма по выкупу старых авто стартует 8 марта

Минпромторг обещает в марте начать выдачу утилизационных премий за машины в размере 50 тыс. рублей. Их получат владельцы автомобилей старше десяти лет, если согласятся взамен старых авто купить новые, собранные в России, пишет "Коммерсант".

В Европе аналогичные меры позволили поднять автопродажи даже на фоне кризиса. Но в России пока не одобрен закон об утилизации машин, не выбраны точки утилизации и дилеры, которые будут выдавать премии.

По данным издания, накануне премьер Владимир Путин обсудил программу утилизации старых машин с главой Минпромторга Виктором Христенко. Это мера должна стать новой попыткой правительства по реанимации российского авторынка, который показывает одно из самых серьезных в мире падений (50-60% в месяц). Прочие меры, принятые в 2009 году (например, частичная компенсация ставок кредитов по ряду марок автомобилей), так и не дали результатов.

Регионы получат 10 млрд. руб. по госпрограмме

В российский бюджет на 2010 год на это заложено 10 млрд. рублей, то есть по программе может быть продано 200 тыс. новых машин. Причем если раньше предполагалось запустить программу только в пилотных регионах (Москва, Санкт-Петербург, Самарская, Нижегородская и Ульяновская области), то теперь — по всей стране.

Однако, чтобы программа заработала, "еще предстоит подготовить ряд уточняющих нормативных актов", признал Христенко. Самое слабое место — отсутствие точек утилизации машин в России, по данным Минпромторга, их сейчас всего 12-15. При этом глава ведомства отметил, что министерство готово субсидировать дилерам доставку старых автомобилей до пунктов утилизации, если их нет рядом (еще 1 млрд. рублей из бюджета).

Но даже в этом варианте программа выглядит недоработанной, отмечает Михаил Пак из ИК "Атон". В Минпромторге признают, что, например, критериев отбора дилеров до сих пор нет. В министерстве подчеркивают, впрочем, что оно должно лишь утверждать перечень дилеров, а критерии должны представить автопроизводители. Ни один из опрошенных "Ъ" автопроизводителей назвать критерии не смог. Нет их и у дилеров, отмечает глава совета директоров Genser Игорь Пономарев, добавляя, что, как будет работать программа, пока непонятно.

Но даже если программа заработает, исходя из объема выделенных средств, она сможет увеличить продажи автомобилей в России максимум на 14% (к оценкам продаж в 2009 году на уровне 1,4 млн.). Кроме того, отмечают автопроизводители, рекламируя программу, власти создают так называемый отложенный спрос, дополнительно тормозя и без того падающие продажи. Потребитель ждет введения скидок, откладывая покупку новой машины.