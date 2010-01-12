Запорожский аэропорт сократил пассажироперевозки

Государственное предприятие "Международный аэропорт «Запорожье» в 2009 году перевезло 33 960 пассажиров, что на 46,6%, или 29 690 человек, меньше, чем в 2008 году.

Об этом УНИАН сообщили на предприятии.

В то же время, по данным руководства аэропорта, в конце прошлого года наметилась тенденция к росту показателя пассажироперевозок.

В частности, в декабре прошлого года аэропорт «Запорожье» перевез 1564 пассажира, что на 6,75%, или 99 человек, больше, чем в декабре 2008 года, а за 11 дней января текущего года перевезено почти вдвое больше пассажиров, чем за весь январь 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году ГП "Международный аэропорт "Запорожье" увеличило пассажироперевозки на 7,9% по сравнению с 2007 годом – до 63 650 пассажиров. В конце 2008 года и в первые месяцы 2009 года пассажиропоток снизился почти на 90%.