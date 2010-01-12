В Симферополе успешно приземлился легкий самолет из Киева

10:15, 12 января 2010
Транспорт/Связь
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Из-за неисправности

Легкий самолет, у которого при вылете из киевского аэропорта «Борисполь» не закрылось шасси, успешно приземлился в Симферополе. Пострадавших нет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, на борту самолета, летевшего в Симферополь, находились трое членов экипажа и четверо пассажиров.

В 19.10 понедельника в МЧС поступила информация о том, что при подъеме у самолета не закрылось шасси. «Для предупреждения возможных последствий аварийной посадки были задействованы 20 единиц техники и более 80 человек личного состава», - отметили в МЧС.

В 19.27 самолет осуществил успешную посадку в аэропорту «Симферополь». 

 

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