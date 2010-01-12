ВОЛЯ расширила пропускную способность своих каналов

Сегодня компания ВОЛЯ, первой среди Участников Украинской Сети обмена трафиком, запустила двадцатигигабитный канал к украинской точке обмена трафиком. Суммарная емкость каналов в сторону UA-IX теперь составляет 30 Гбит/сек.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре "Воли", это означает существенное расширение пропускной способности каналов в украинский сегмент Интернет, а также повышение надежности доступа за счет резервного включения (компания ВОЛЯ стала первой украинской компанией, применившей технологию TenGigabitEthernet для Интернет-соединений).

Как указывается в пресс-релизе, с 1 января 2010 года суммарная емкость внешних каналов компании составляет 19 Гбит/сек, суммарная ширина каналов, подключенных к UA-IX – 30 Гбит/сек, суммарная ширина паритетных каналов – 35 Гбит/сек.

В компании также напомнили, что в 2009 году "Воля" полностью завершила внедрение 10G технологии в киевской городской сети и ядре сети. Каждая подголовная станция модемов CMTS, которые расположены в каждом районе города обслуживается не менее чем 20G каналами, что обеспечивает хороший запас емкости для обслуживания абонентов Интернет.

Президент компании ВОЛЯ, Сергей Бойко, отметил: «В условиях постоянного роста потребления информации внутри точки обмена UA-IX мы, прежде всего, заботимся о сохранении качественной услуги и заранее предвосхищаем динамику потребления. Можно сказать, что это четко показывает закономерное развитие украинского сегмента Интернет и потребность абонентов в информации. Наша задача – создать максимально комфортные условия для пользователей наших услуг».

Напомним, что в 2009 году компания увеличила почти вдвое объем включенного трафика во всех пакетах услуги высокоскоростного доступа в Интернет «Воля Бродбенд», а для абонентов услуги Интернет, которые одновременно пользуются и услугой «Воля Преміум ТВ» были введены специальные интернет-тарифы, позволяющие получать больший объем услуг на более выгодных условиях.

Абонентам наиболее популярных интернет-пакетов, «Гра» и «Життя», обеспечен бесплатный доступ к web-ресурсам, расположенным в дата-центре компании ВОЛЯ, общим объемом до 1 петабайта.

В ближайшие месяцы будет завершена установка оборудования CMTS, сертифицированного на соответствие стандарту DOCSIS 3.0 и предложены интернет-пакеты с существенно более высокой скоростью доступа в Интернет.

Справка УНИАН. Компания ВОЛЯ является национальным украинским телекоммуникационным провайдером, который предоставляет комплексную мультисервисную услугу, а именно: информация и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; передача данных – высокоскоростной доступ в Интернет и услуги крупнейшего в Украине дата-центра; коммуникация – компьютерная и голосовая связь.